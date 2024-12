MU ‍: Débuts catastrophiques, Ten Hag humilie Amorim

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nommé en novembre dernier, Ruben Amorim vit des débuts cauchemardesques à Manchester United. Le nouveau manager des Red Devils enchaîne les contre-performances et n’améliore pas les résultats de son prédécesseur Erik ten Hag. Au contraire.

Manchester United est loin d’être guéri. Sur le terrain de Wolverhampton (2-0) jeudi, les Red Devils ont concédé leur troisième revers consécutif toutes compétitions confondues. Autant dire que Ruben Amorim avait rêvé de meilleurs débuts en Angleterre. Le coach portugais a beau réclamer du temps pour mettre ses idées en place, les mauvais résultats et les statistiques peu flatteuses font forcément parler. On apprend par exemple que le manager mancunien a déjà enregistré quatre défaites en Premier League, soit autant que son prédécesseur Erik ten Hag cette saison.

Une dynamique inquiétante avant d’affronter Newcastle et Liverpool, sachant que Ruben Amorim n’a pas l’air de croire à une progression express de son équipe. « Les moments difficiles font partie du football, a confié le technicien ce vendredi. Je savais déjà que ce serait difficile. Bien sûr, on s'attend à gagner plus de matchs pour avoir des joueurs plus confiants, pour vendre l'idée et améliorer beaucoup de choses. C'est très difficile en ce moment. Comme je l'ai déjà dit, nous devons survivre pour avoir du temps et ensuite améliorer l'équipe. »

Amorim déjà sous pression

Mais à force d’enchaîner les défaites, Ruben Amorim pourrait s’exposer à une éviction plus rapide que prévu. « Quoi qu'il arrive, le manager de Manchester United ne peut pas être dans le confort, jamais. Et je connais le milieu dans lequel je travaille. Je sais que si nous ne gagnons pas, peu importe si le club a payé une clause ou non, tous les managers sont en danger et j'aime ça parce que c'est notre travail. Donc je comprends la question. Vous pouvez dire que je suis ici depuis un mois, que j'ai eu quatre séances d'entraînement mais qu'on ne gagne pas. Je dois l'accepter et je suis assez à l'aise avec ça », a réagi l’ancien coach du Sporting Portugal.