MU ‍: Une star à 70 millions finie pour le football ‍?

Manchester United a récemment dû faire face à un terrible coup dur avec la blessure longue durée de Lisandro Martinez. Ruben Amorim sait que l'Argentin mettra de longs mois avant de revenir et veut donc préparer les arrières du club mancunien.

Manchester United vit une nouvelle fois une saison galère en Premier League. Les hommes de Ruben Amorim sont largués dans la course au Big 4 et devront considérablement lutter pour accrocher l'Europe. L'objectif est bien plutôt d'assurer le maintien pour les Red Devils et ainsi préparer la saison prochaine. Manchester United ne manquera pas de chantiers à régler. En défense, le club anglais devra notamment combler l'absence de Lisandro Martinez. L'Argentin s'est récemment blessé aux ligaments croisés et va manquer de nombreux mois de compétition, et même peut-être une année entière tant la blessure est sérieuse. Ruben Amorim et la direction mancunienne ont déjà un nom en tête à recruter lors de l'intersaison.

Manchester United se fait une raison

Selon les informations de The Express, Manchester United veut mettre tous les ingrédients de son côté pour s'attacher les services de Givairo Read, qui évolue sous les couleurs de Feyenoord. Le défenseur néerlandais de 18 ans est considéré comme l'un des plus gros talents du football batave. Read est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le club de Rotterdam et ne manque pas de prétendants. En plus de Manchester United, Liverpool est aussi sur ses traces. D'ailleurs, en cas de départ de Feyenoord, Givairo Read privilégierait un départ dans la Mersey. United aura donc du travail pour convaincre son club mais également le clan du joueur. En tout cas, plus les jours passent et plus il semble probable que Manchester United passe à autre chose avec Lisandro Martinez. Depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre en 2022, l'Argentin a manqué 50 matchs à cause des blessures. Pour rappel, il avait été recruté à l'Ajax pour près de 68 millions d'euros mais sa fragilité a aujourd'hui provoqué une perte de confiance totale de la part du board de MU, qui estime qu'il pourrait ne jamais retrouver son meilleur niveau.