PL ‍: Liverpool colle une raclée à West Ham

19e journée de Premier League :

Stade olympique de Londres.

West Ham - Liverpool : 0 à 5.

Buts : Diaz (30e), Gakpo (40e), Salah (44e), Alexander-Arnold (54e) et Diogo Jota (84e) pour Liverpool.

Grâce à cette énième victoire, les Reds d’Arne Slot creusent l’écart en tête de la Premier League, avec huit points d’avance sur Nottingham, mais avec un match en retard. Autant dire que Liverpool, qui n’a plus perdu depuis septembre, poursuit sa saison de folie et se dirige déjà vers le titre.

Ending 2024 with a win in the capital 😍 #WHULIV pic.twitter.com/rIBrfWon7v