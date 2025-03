Harry Kane à Liverpool, une énorme surprise se prépare

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich espère vivre une fin de saison ponctuée de succès. Harry Kane pourrait lui remporter la Bundesliga et la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.

Harry Kane a quitté Tottenham pour rafler les plus grands titres européens. Après une première saison passée au Bayern Munich, l'international anglais n'a toujours pas eu ce qu'il voulait. Tout pourrait encore changer en cette fin d'exercice. Le Bayern Munich est bien parti pour remporter la Bundesliga et a une belle chance d'aller très loin en Ligue des champions. Ensuite, il sera venue l'heure pour Harry Kane de faire le point sur son avenir. Si son contrat avec les Bavarois prendra fin en juin 2027, l'international anglais pourrait bien décider de quitter l'Allemagne pour retourner en Premier League.

Harry Kane de retour en Premier League ?

C'est du moins ce que croit savoir le média El Nacional. Ce dernier affirme en effet ces dernières heures qu'Harry Kane envisage de plus en plus un retour en Angleterre. Le joueur de 31 ans souhaiterait terminer sa carrière outre-Manche dans un club de très haut niveau. Cela tombe bien, Liverpool serait actuellement le club le mieux placé pour récupérer Harry Kane l'été prochain. Les Reds pourraient perdre Mohamed Salah ou encore Darwin Nunez et veulent donc se renforcer avec une valeur sûre, qui connait en plus très bien les exigences du football anglais. Reste à savoir pour combien le Bayern Munich lâcherait Kane. Pour l'heure, un transfert parait encore lointain. En plus de Kane, Liverpool apprécie aussi le profil d'Alexander Isak (Newcastle). A noter qu'en cas de retour en Premier League, Harry Kane pourrait dépasser Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais. L'ancien de Newcastle compte 260 buts, Kane 213.