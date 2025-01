MU ‍: Rashford à la porte, Amorim retourne sa veste

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Ecarté par Ruben Amorim à Manchester United, Marcus Rashford est sur le départ. Mais l’international anglais pourrait convaincre son entraîneur de faire appel à lui pour aider des Red Devils en crise.

Rien ne va plus à Manchester United. Malgré l’arrivée sur le banc de Ruben Amorim, les résultats des Red Devils ne se sont pas améliorés. Le classement est préoccupant avec une terrible 14e place, et rien ne dit que le technicien portugais pourra compter sur des renforts lors du mercato d’hiver. Et pour cause, Ruben Amorim a lui-même reconnu qu’avant de pouvoir recruter, Manchester United devait vendre. L’un des objectifs du club mancunien est de se débarrasser de Marcus Rashford et de son salaire colossal afin de donner un peu d’air aux finances du club britannique. Mis à l’écart depuis l’arrivée de Ruben Amorim, l’attaquant anglais de 27 ans est plus que jamais sur le départ.

Le sauveur vaut 100 ME, Amorim supplie Manchester United https://t.co/E1GqucQrQu — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2025

Mais en attendant de trouver un club, Marcus Rashford tente de faire changer d’avis son entraîneur et il pourrait bien y parvenir selon les informations de L’Equipe. Le quotidien national révèle dans son édition du jour que Marcus Rashford a changé d’attitude à l’entraînement, se montrant de plus en plus investi. Une donne fondamentale puisque Ruben Amorim avait publiquement fait savoir que Rashford était mis à l’écart principalement en raison de son manque d’investissement lors des entraînements.

Marcus Rashford relancé par Ruben Amorim ?

Un changement d’attitude qui n’a pas échappé à Ruben Amorim, lequel pourrait vite envisager de redonner sa chance à Marcus Rashford en raison des mauvais résultats de l’équipe et du peu de joueurs qui donnent satisfaction dans le secteur offensif. Pour le quotidien national, Rashford et Manchester United pourraient conclure un deal gagnant-gagnant avec le retour de l’Anglais en l’utilisant de nouveau, ce qui pourrait aider les Red Devils à obtenir de meilleurs résultats. Son exposition ne serait pas de trop non plus pour l’exposer à de potentiels courtisans et ainsi favoriser son départ. Ruben Amorim a donc tout intérêt à relancer Marcus Rashford en ce mois de janvier et pourquoi pas dès ce dimanche face à Liverpool en Premier League.