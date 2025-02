Nkunku aligné à contre-cœur, Chelsea est cash

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En l’absence de Nicolas Jackson blessé pour de longues semaines, le manager de Chelsea Enzo Maresca doit titulariser le Français Christopher Nkunku en pointe. Cette solution n’est pourtant pas idéale pour l’Italien.

Gros coup dur pour Chelsea. Touché à la cuisse, Nicolas Jackson ne devrait pas revenir avant le mois d’avril. Privé de son attaquant numéro 1 pour de longues semaines, Enzo Maresca n’a pas caché sa déception. « Nous savions qu'il s'agissait d'un problème musculaire mais nous ne savions pas à quel point c'était grave parce que la réaction de Nicolas Jackson était assez bonne, a expliqué le manager des Blues. Malheureusement il a passé un scanner il y a quelques jours et c'était assez grave. Il sera absent pendant six à huit semaines. »

En l’absence du Sénégalais, Enzo Maresca a dû titulariser Christopher Nkunku en pointe contre Brighton (défaite 2-1) en Cup samedi dernier. Mais la performance et le profil du Français n’ont pas convaincu l’Italien. « Je dis depuis le premier jour que Christopher Nkunku n'est pas un 9, a-t-il insisté. Christo est un milieu de terrain offensif. Nous l'utilisons comme 9 pour trouver une solution mais nous savons très bien que Christo n'est pas un vrai 9. »

« Parfois, nous nous plaignons des joueurs et lorsqu'ils ne jouent pas, nous réalisons à quel point ils sont importants pour l'équipe. A chaque conférence de presse, on me pose des questions sur Nico et à chaque conférence de presse je dis que c'est un joueur important qui fait des merveilles avec et sans ballon, a rappelé Enzo Maresca. Lorsqu'il n'a pas joué contre Brighton, tout le monde s'est dit qu'il était difficile de jouer sans numéro 9. Nous savons exactement à quel point Nico est bon sur et en dehors du terrain. »

Nkunku ne se sent pas valorisé

« Christo est un joueur complètement différent. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devions probablement changer quelque chose. je considère Christo comme un joueur très important depuis que nous avons commencé. Le problème, c'est que les joueurs pensent qu'ils ne sont importants que s'ils jouent. S'ils ne jouent pas, ils ne se sentent pas importants. Maintenant que le mercato est terminé, tout le monde est là. Il peut essayer de nous aider jusqu'à la fin », a conclu le manager de Chelsea dans un discours peu flatteur pour l'ancien Parisien.