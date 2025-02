PL ‍: Arsenal cale, City et United ont le sourire

27e journée de Premier League

Brentford - Everton 1-1

Manchester United - Ipswich 3-2

Nottingham - Arsenal : 0-0

Tottenham - Manchester City : 0-1

Malgré une entame catastrophique et plusieurs grosses erreurs défensives, Manchester United a décroché une précieuse victoire à domicile face à Ipswich (3-2) tout comme Manchester City, en déplacement à Tottenham (0-1). Arsenal, en difficulté ces dernières semaines, a confirmé sa mauvaise passe en concédant le match nul sur la pelouse de Nottingham (0-0).

