Officiel ‍: David Moyes de retour à Everton

Ancien entraineur légendaire d’Everton, David Moyes revient au sein du club de Liverpool pour tenter de le sauver de la relégation. Le technicien écossais, annoncé il fut un temps comme le successeur de Sir Alex Ferguson à Manchester United, avait avant cela passé 11 ans à Everton, faisant des Toffees un club du milieu de tableau, et parfois européen. Son retour, 12 ans après sa dernière expérience, doit aider la formation de la Mersey à se sauver en Premier League.

Everton Football Club is delighted to welcome back David Moyes as their new Manager, effective immediately. ✍️