Rashford claque la porte de Manchester United

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Marcus Rashford et Manchester United, la fin est proche car l'attaquant anglais a pour la première fois évoqué son futur départ.

Absent de l’entrainement ce lundi 16 décembre, Marcus Rashford était officiellement malade, même si cette excuse n’a pas convaincu grand monde. Le lendemain, ce mardi donc, l’attaquant était en visite pour offrir des cadeaux dans l’école primaire du sud de Manchester où il était plus jeune. Malade ou pas, c’est surtout sa situation actuelle qui fait beaucoup parler. Et si Ruben Amorim tend à toujours l’utiliser, lui a bien compris que son temps à Manchester United était probablement terminé.

Rashford veut partir avec classe

Dans un entretien avec le journaliste Henry Winter, Marcus Rashford a fait savoir qu’il partirait avec classe de MU. Un discours nouveau tant l’international anglais avait toujours confié qu’il n’envisageait pas autre chose que de continuer sa carrière dans son club formateur. « J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé, et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et elle viendra directement de moi. Pour moi, personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge et les prochaines étapes », a livré Rashford, à qui l’on prêt l’intention de rester en Premier League afin de garder une chance de rester dans la sélection des Three Lions, au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026. Mais nul doute que cette nouvelle porte ouverte, après le fait que les Red Devils soient ouverts aux offres le concernant, risque d’intéresser du beau monde, du PSG à l’Arabie Saoudite en passant par les clubs anglais en effet.