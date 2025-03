« ‍Laissez-le mourir ‍», scandale historique en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Il y a des images que l’on n’aime pas voir dans le football et celle de Jean-Philippe Mateta, mis KO par le gardien de Millwall ce samedi, en fait assurément partie.

Le résultat du 8e de finale de la FA Cup entre Crystal Palace et Millwall a vite été relégué au second plan ce samedi après-midi, malgré la victoire des Eagles (3-1). Et pour cause, au quart d’heure de jeu, l’attaquant français Jean-Philippe Mateta a été victime d’un terrible choc avec le gardien adverse Liam Roberts. Lancé en profondeur, l’attaquant de Crystal Palace a été percuté de plein fouet par le portier de Millwall. Au sol durant de longues minutes, puis placé sous oxygène et évacué sur civière, Jean-Philippe Mateta est sorti… sous les chants honteux des supporters de Millwall, comme le rapporte la BBC et le Daily Mail. « Laissez-le mourir » a été entendu dans les tribunes, alors que l’inquiétude était au maximum autour de l’ancien attaquant du Havre et de l’OL.

Mateta victime d'un attentat et évacué sur civière https://t.co/ufcb4TitBI — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

Des incidents qui ont provoqué la furie de Steve Parish, président de Crystal Palace, au micro de la BBC. « Pour l'instant, tout ce que nous savons est qu'il a une grosse entaille derrière l'oreille et une blessure à la tête. Il est à l'hôpital et nous espérons le meilleur. J'ai regardé l'âge du gardien, il a trente ans. C'est le duel le plus imprudent que je pense avoir vu sur un terrain de football et ce gars doit se remettre en question. Parce qu'il a mis en danger un collègue - et peut-être même sa vie - avec un duel comme celui-ci » a regretté le président de Crystal Palace, encore sous le choc après un tel incident. Il n’y a plus qu’à espérer désormais que Jean-Philippe Mateta s’en sortira sans séquelle ni grave blessure, ce qui serait un véritable miracle au vu de l’agression dont il a été victime.