Hugo Lloris vole au secours d'un géant de Premier League

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Tottenham réalise une saison en dents de scie. A la rue en championnat, les Spurs font toutefois partie des favoris à la victoire finale en Europa League. Le club peut heureusement compter sur le soutien d’Hugo Lloris, ancienne gloire de l’écurie londonienne.

Au coup d’envoi de la saison, les supporters de Tottenham ne s’attendaient probablement pas à voir leur équipe préférée être aussi larguée en championnat. Sous l’égide d’Ange Postecoglou, les Spurs ne parviennent finalement pas à briller dans les compétitions domestiques. En revanche, l’équipe semble galvanisée dès lors qu’elle entre sur un terrain pour disputer un match d'Europa League. L’écurie du nord de Londres a terminé quatrième de la phase de championnat de C3 avec seulement une défaite en huit matchs. Un motif d’espoir pour la suite de la saison, car une victoire finale dans la compétition européenne sera le seul moyen de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Sauf revirement miraculeux de situation en PL. Pour Hugo Lloris, il faut continuer de faire confiance à Daniel Levy, lequel est sous le feu des critiques.

Hugu Lloris vole au secours de Tottenham

Dans des propos rapportés par le Mirror, Hugo Lloris, joueur du Los Angeles FC et ancienne gloire de Tottenham, a donné son avis sur les critiques des supporters envers Daniel Levy, président propriétaire du club. « Ce n'est pas la première fois (que les fans protestent). Mais Daniel a mon soutien. Je sais de l'intérieur toutes les bonnes choses qu'il a faites. Il a amené le club à un niveau incroyable. Tottenham fait désormais partie des meilleurs clubs du monde. Daniel a été vraiment énorme pour le club et il mérite beaucoup de crédit. Mais on ne peut pas gagner de trophées avec une seule personne. Il faut choisir les bonnes personnes et créer l'environnement qui aidera l'équipe à réussir », a d’abord expliqué l’ancien capitaine de l’Équipe de France.

Heureusement, Tottenham peut compter sur l'Europa League pour trouver un nouveau souffle. « Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en lice pour l'Europa League. C'est vrai que l'écart pour les places en Ligue des champions est trop grand. Quand on rencontre des difficultés en championnat, participer à une compétition différente comme l'Europa League vous donne un coup de pouce supplémentaire et vous donne encore plus d'énergie », conclut le portier au plus de 900 matchs en professionnel. Un soutien bien utile pour Daniel Levy en ces temps délicats.