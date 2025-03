Coldplay met une claque à l’Angleterre de Tuchel

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Bien parti dans son groupe éliminatoire de Coupe du monde avec des victoires sans trembler contre l’Albanie et la Lettonie, l’Angleterre de Thomas Tuchel a vécu des premières sorties rassurantes. Mais Thomas Tuchel s’est vu confirmer que les prochains matchs des Three Lions ne pourront pas se dérouler à Wembley, l’enceinte historique de la sélection. En effet, la priorité est donnée à une série impressionnante de 10 concerts du groupe Coldplay, qui volera donc la vedette à la formation anglaise, dans des dates déjà bouclées et validées avant même le tirage au sort des éliminatoires. L’Angleterre devrait jouer à Birmingham contre Andorre le 6 septembre prochain, dans un match loin de Londres très inhabituel. Pas de quoi faire trembler Thomas Tuchel vu le prestige assez faible de l’adversaire.