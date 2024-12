Arabie saoudite ‍: Vitor Pereira claque la porte pour la Premier League

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Ancien entraineur du FC Porto et de Botafogo plus récemment, Vitor Pereira ne sera pas resté bien longtemps du coté d’Al-Shabab. Le technicien portugais a décidé de quitter l’Arabie Saoudite après avoir reçu une offre de Premier League. L’entraineur de 56 ans s’est engagé du côté de Wolverhampton, qu’il va essayer de sauver de la relégation alors que les Wolves sont 19e avec déjà cinq points de retard sur Leicester, le premier non relégable. Vitor Pereira s’est engagé pour un an et demi.