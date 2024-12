Man U ‍: Amorim déjà viré, le scénario existe

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United est en perdition totale depuis le début de la saison. La récente arrivée de Ruben Amorim en lieu et place d'Erik Ten Hag n'a rien arrangé à la situation.

Ruben Amorim savait que son arrivée à Manchester United serait scrutée de près. Le Portugais a fait le choix de quitter le Sporting, club avec lequel il avait de très bons résultats. Mais l'opportunité d'entrainer un club comme les Red Devils n'arrive parfois qu'une fois et Amorim n'a pas hésité longtemps. Et il aurait peut-être dû le faire... Car depuis son arrivée à la tête de Manchester United, les résultats sont toujours aussi médiocres. La situation s'empire même. De quoi en agacer plus d'un parmi les fans et observateurs du club mancunien.

Amorim et Manchester United, le danger est déjà présent

Selon les informations du Sun, Ruben Amorim se sait déjà en danger à Manchester United. Il faut dire qu'il a déjà perdu la moitié de ses matchs disputés (5 sur 10). Devant la presse ces dernières heures, le Portugais a avoué : « Ils ont payé la clause libératoire pour m'avoir. Je sais que si vous ne gagnez pas, tous les managers sont en danger et j'aime ça parce que c'est le métier. On peut dire que je suis ici depuis un mois et que je n’ai eu que quelques séances d’entraînement, mais nous ne gagnons pas. C’est la réalité et je suis assez à l’aise avec ça ». Pour rappel, Manchester United est actuellement 14e de Premier League après 18 rencontres disputées. Ce lundi 30 décembre, les hommes de Ruben Amorim recevront Newcastle à Old Trafford. Un match déjà très important pour l'entraîneur portugais, qui commence à perdre pas mal de points auprès des fans mais aussi de sa direction. Le nouveau projet porté par Ineos veut des résultats rapides et Amorim n'a pas crédit illimité.