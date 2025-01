West Ham se sépare de Julen Lopetegui (officiel)

14e de Premier League, West Ham a pris la décision de se séparer de Julen Lopetegui. L’ancien entraîneur de la sélection espagnole n’aura pas résisté aux mauvais résultats du club londonien depuis plusieurs semaines. « West Ham United peut confirmer que l'entraîneur Julen Lopetegui a quitté le club aujourd'hui. La première moitié de la saison 2024/25 n'a pas été conforme aux ambitions du Club et le Club a donc pris des mesures conformes à ses objectifs. Le processus de nomination d’un remplaçant est en cours. Le Club ne fera aucun autre commentaire pour le moment » écrit sobrement West Ham, qui a de grandes chances de nommer Graham Potter pour succéder au technicien espagnol selon les informations de la presse anglaise ce mercredi.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.