Une ex-salariée de Manchester City accuse Haaland de violences physiques

Une jeune femme travaillant pour Manchester City et qui jouait le rôle de la mascotte du club a déposé plainte après avoir été frappée par… Erling Haaland.

Alors que Manchester City connaîtra bientôt sa sanction dans le cadre du « procès du siècle », le champion d’Angleterre en titre, qui connaît une saison galère sur le terrain avec des résultats décevants, doit faire face à une nouvelle polémique inattendue. En effet, le tabloïd britannique The Sun a révélé une sombre histoire qui concerne son meilleur joueur, à savoir Erling Haaland. Le 26 octobre dernier, alors que Manchester City accueillait Southampton en Premier League, une jeune femme travaillant au club et qui remplissait le rôle de la mascotte du club « Moonbeam » a été frappée… par Erling Haaland. Alors qu’elle prenait une photo avec un supporter, la jeune femme a ressenti deux gros coups à l’arrière de la tête.

Haaland aurait frappé la mascotte de Manchester City

L’un de ses collègues, tout proche de la scène, lui a affirmé que le fautif n’était autre que l’attaquant norvégien de Manchester City. Le tabloïd révèle qu’à la suite des coups reçus, la jeune femme a été prise de vomissements et de pertes d’équilibre, avant de filer à l’hôpital pour réalisé un scanner qui n’a révélé aucune lésion. La salariée de Manchester City a porté plainte contre Erling Haaland mais celle-ci n’a pas aboutie. Elle accuse à présent le club d’avoir couvert l’affaire même si officiellement, le champion d’Angleterre en titre affirme avoir mené son enquête pour faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé. Aucune charge n’a été retenue contre Erling Haaland, et Manchester City a ensuite licencié la jeune femme. Un nouveau scandale de plus pour le champion d’Angleterre en titre, qui risque de ne pas s’en sortir aussi facilement maintenant que l’affaire a été portée à la connaissance de tous par la presse britannique.