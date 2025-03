Manchester United officialise la construction d'un stade de 100.000 places

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Adieu Old Trafford. Ce mardi, les Red Devils ont officialisé la décision de construire un stade utra-moderne de 100.000 places à la place de leur enceinte historique pour un coût dépassant les deux milliards d'euros.

Tandis que sportivement leur club traverse une crise sérieuse, puisque Manchester United est actuellement classé 14e avec 36 points de retard sur le leader, Liverpool, les dirigeants mancuniens ont annoncé la construction d'un stade de 100.000 places destiné à remplacer le mythique stade d'Old Trafford. « Notre stade actuel nous a servi avec brio au cours des 115 dernières années, mais il est tombé en dessous du standing meilleures arènes sportives mondiales. En construisant ce stade à côté du site existant, nous serons en mesure de préserver l’essence d’Old Trafford, tout en créant un stade véritablement à la pointe de la technologie qui transforme l’expérience des supporters, à quelques pas de notre stade historique », a indiqué Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United. Selon les médias anglais, ce nouveau stade coûtera plus de deux milliards d'euros et sera le plus grand de Premier League. Il faudra cinq ans pour voir cette nouvelle enceinte sortir de terre.