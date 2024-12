PL ‍: Panique à Manchester, Old Trafford perd trois stars

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United vit une nouvelle fois une saison galère. Pour ne rien arranger, Old Trafford est infesté de rongeurs...

Manchester United avait démarré la saison avec énormément d'ambitions. Le club a fait rentrer INEOS dans son capital et souhaite jouer les premiers rôles en Premier League. Mais force est de constater que pour le moment, la mayonnaise ne prend pas du tout. Les fans et observateurs des Red Devils commencent à gronder, même si Ruben Amorim n'est pas là depuis longtemps. Si Manchester United a encore pas mal de travail sur le terrain, il faudra également régler un problème de taille, sous peine de ne plus pouvoir accueillir beaucoup de monde à... Old Trafford.

Old Trafford n'est plus un stade 5 stars

Ces dernières heures, le Daily Mail rapporte en effet que des inspecteurs de l'hygiène ont trouvé des rongeurs aux abords d'Old Trafford. Des excréments ont même été découverts dans un kiosque qui vend de la nourriture aux fans dans un hall d'entrée, ce qui a contraint les inspecteurs à attribuer une note de deux étoiles à l'enceinte mancunienne, soit bien en-dessus du maximum de cinq. Ce problème n'est pas nouveau pour les Red Devils, qui travaillent avec des entreprises de lutte antiparasitaire depuis 2015 pour faire face aux problèmes de rongeurs dans les tribunes Nord et Sud. L'hiver, le risque de voir des rongeurs infester Old Trafford est plus grand, ces derniers cherchant de la chaleur. A noter que les agents de lutte antiparasitaire se rendent désormais à Old Trafford entre quatre et cinq fois par semaine. Ce problème devient gênant, d'autant qu'une grande majorité des clubs de Premier League a une note d'hygiène de 5 étoiles, ce qui nuit forcément à l'image de Manchester United, qui veut tout faire pour y mettre fin. Quand rien ne va...