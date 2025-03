PL ‍: City et United en danger, une fraude monstrueuse dévoilée

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Manchester City et Manchester United sont au cœur d’un nouveau scandale outre-Manche. Les deux écuries mancuniennes sont visées par des plaintes pour fraude concernant l’âge de plusieurs joueurs de leur académie.

Manchester City et Manchester United ont généralement l’habitude d’être confrontés avec panache sur les terrains britanniques. Les deux formations de Premier League règlent habituellement leurs comptes à onze contre onze dans le cadre de matchs officiels. Cette fois-ci, elles vont devoir s’associer pour répondre à des accusations importantes. Selon les informations venues de la presse anglaise, City et United sont visés par des plaintes pour fraude concernant l’âge de certains jeunes de leur académie respective. « Des preuves photographiques jettent le doute sur l'éligibilité de six joueurs nés à l'étranger et soulèvent la possibilité que certains soient des adultes », explique le Telegraph en préambule de son enquête. Si l’identité de ces joueurs n’a pas été révélée, on apprend toutefois qu’ils auraient joué dans des catégories plus âgées dans leur pays d’origine. Mais ce n’est pas tout.

City et United touchés, l’Angleterre aussi

En plus du travail du Telegraph, The Sun s’est également penché sur l'affaire. Le tabloïd britannique ajoute que des parents de joueurs des académies des deux clubs de Manchester avaient alerté depuis longtemps les personnels respectifs. Toutefois, ni City ni United n’étaient apparemment au courant du véritable âge qu’auraient ces fameux jeunes joueurs. Une histoire qui touche d'ailleurs aussi la sélection nationale. The Sun affirme en effet que trois des joueurs concernés par ces plaintes ont joué dans des catégories jeunes des Three Lions.

De leur côté, les deux clubs mancuniens sont déjà sortis du silence. Manchester United affirme s’engager « à exploiter tous les aspects » de son académie « dans le respect des règles et réglementations établies par (les) instances dirigeantes ». A City, on insiste sur le fait qu’aucune règle n’a été violée, tout en ajoutant qu’il est fréquent de voir des joueurs être surclassés. Un scandale à l’ampleur nationale.