Kamara à tout prix, l’ex-Marseillais va marquer l’histoire

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Performant sous le maillot d’Aston Villa, Boubacar Kamara donne entière satisfaction à ses dirigeants. Ces derniers aimeraient obtenir sa signature sur une prolongation de contrat, quitte à lui offrir un bail jamais vu dans l’histoire du club anglais.

Du côté d’Aston Villa, la confrontation face au Paris Saint-Germain ne sera pas seulement particulière pour Marco Asensio. Aux côtés du milieu offensif prêté par le club de la capitale, Boubacar Kamara se rappellera également quelques souvenirs lors de ce quart de finale de la Ligue des Champions. Le milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille va retrouver ses anciens rivaux. Peut-être l’occasion pour lui de continuer son ascension chez les Villans.

Kamara convoité par des cadors

Depuis son arrivée libre en 2022, le Français a confirmé le potentiel aperçu dans la cité phocéenne. Des blessures ont certes gêné son parcours en Angleterre. Mais le natif de Marseille a clairement franchi un cap avec Aston Villa. Sa progression ne passe pas inaperçue en Europe puisque Foot Mercato révèle la présence de « très gros clubs » en vue d’un transfert cet été. A deux ans de la fin de son contrat, Boubacar Kamara aura l’opportunité de rejoindre un cador européen, sauf s’il répond favorablement à la demande de ses supérieurs.

🚨 EXCLU FM : Aston Villa va offrir un contrat historique à Boubacar Kamara ! > https://t.co/ikAgiQJ1Z5



Le Minot a bien grandi ! À 25 ans, Boubacar Kamara brille en Premier League avec Aston Villa. Malgré les blessures, il s’impose comme un cadre et attire les cadors européens.… pic.twitter.com/bx8JQ1YUol — Foot Mercato (@footmercato) April 2, 2025

En effet, le pensionnaire de Premier League tente d’éloigner la menace en lui offrant une prolongation. Il n’est pas question d’une petite revalorisation sur ce dossier. Non, la source parle d’un contrat historique pour convaincre l’international tricolore (5 sélections) de rester la saison prochaine et plus encore. Un bail jamais vu dans l’histoire des Villans, il est clair que l’initiative ne laissera pas Boubacar Kamara insensible. Il faudra aussi se montrer convaincant sur le plan sportif, le milieu de 25 ans étant déterminé à rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec ou sans l’actuel neuvième du championnat anglais.