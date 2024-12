Mohamed Salah climatise Liverpool

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Une fois de plus buteur avec Liverpool contre West Ham ce dimanche, Mohamed Salah est tout proche de prolonger chez les Reds selon la presse anglaise. Une information contestée par l’international égyptien en personne.

Meilleur joueur en Europe depuis le début de la saison, Mohamed Salah est toujours dans le flou pour son avenir. L’attaquant de Liverpool, en fin de contrat avec les Reds en juin prochain, négocie une prolongation de contrat et l’accord semblait presque scellé selon la presse britannique ces derniers jours. Mais après la victoire de Liverpool face à West Ham ce dimanche, l’international égyptien a relancé le suspense et les rumeurs. « Nous sommes loin d’un accord » a glissé avec habilité l’ancien attaquant de Chelsea et de l’AS Roma, bien décidé à imposer ses conditions à Liverpool au vu de sa forme étincelante.

Salah dément tout accord pour sa prolongation

« Je ne veux pas dire quoi que ce soit dans les médias et que les gens commencent à dire des choses. Mais, rien n’a vraiment bougé. Je me concentre sur l’équipe et j’espère que nous gagnerons la Premier League » a conclu Mohamed Salah au micro de Sky Sports. Une manière de laisser les dirigeants de Liverpool sous pression alors que le meilleur buteur de la Premier League négocie actuellement avec l’objectif de signer sur deux ou trois ans, là où Liverpool est sans doute plus réticent avec un joueur déjà âgé de 32 ans. Il fait peu de doute qu’un accord sera trouvé mais chacun défend ses positions avec force et Mohamed Salah n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau au club de la Mersey.