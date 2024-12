Paul Pogba à Manchester City plutôt qu'à l'OM ‍?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le nom de Paul Pogba circule du côté de Marseille, mais un très sérieux média anglais affirme que le milieu de terrain qui finira sa suspension pour dopage en mars serait convoité par Manchester City.

Ce samedi, The Independent le révèle, du côté de Pep Guardiola, on pense à Paul Pogba pour venir renforcer une formation un peu dans le dur ces derniers temps, et cela même si le joueur français ne sera libre qu'en mars 2025. Et Miguel Delaney, journaliste pour le média anglais, précise que Manchester City a noué des contacts avec l'entourage du joueur laissé libre par la Juventus afin de connaître ses intentions lorsque sa suspension sera levée. A priori, le premier contact ne serait pas réellement positif pour le champion d'Angleterre en titre, puisque Paul Pogba ne serait pas réellement disposé à revenir en Premier League, et encore moins chez les Cityzens, club rival de Manchester United, sachant que les Red Devils auraient proposé au milieu de terrain français de venir travailler physiquement à Carrington s'il le souhaitait.

Pogba ni en Ligue 1, ni en Premier League

City have sounded out a move for Pogbahttps://t.co/TQGM5iOtGp — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) December 14, 2024

Pep Guardiola a toujours apprécié Paul Pogba, et il aurait déjà essayé de le faire venir lorsque le champion du monde 2018 jouait chez les Red Devils. The Independent rappelle également que Manchester City pourrait connaître des soucis en matière de recrutement dans les semaines qui viennent, puisque le club anglais est dans l'attente d'une décision concernant différentes infractions aux règles financières de la Premier League. En faisant signer Paul Pogba, les Cityzens s'offriraient un joueur libre, ce qui est forcément plus pratique pour échapper à une éventuelle interdiction de transfert, mais les premiers échos sont plutôt négatifs sur une fin heureuse dans ce dossier. Plutôt que Manchester City ou même l'OM, la Pioche aurait donné sa priorité à la Liga, la Serie A et la Bundesliga affirme le quotidien britannique. Car quoi qu'il en soit, Paul Pogba n'a pas l'intention de tourner le dos au plus haut niveau, ayant toujours l'idée de jouer le Mondial 2026 avec l'équipe de France.