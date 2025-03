Ses Français en échec, Chelsea persiste avec les Bleus

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Recalé par le FC Séville cet hiver, Chelsea compte revenir à la charge pour Loïc Badé. Le club londonien a fait du défenseur central sa priorité. Et ce malgré les échecs répétés des Français à ce poste chez les Blues.

A ce rythme, Loïc Badé ne restera pas longtemps au FC Séville. Le défenseur central de 24 ans connaît une belle évolution depuis quelques mois. L’été dernier, le vice-champion olympique s’était déjà distingué sous les ordres de Thierry Henry. Son nom alimentait pas mal de rumeurs mercato, et notamment du côté de la Roma, mais le Français avait fini par prolonger son contrat jusqu’en 2029. Il faut croire que ce réengagement n’a pas refroidi tous ses courtisans. D’après le média Todofichajes, Chelsea prépare un assaut pour le mercato estival à venir.

Chelsea va proposer 30 M€

Le club londonien, recalé par le FC Séville malgré une offre à 20 millions d’euros cet hiver, aurait l’intention de revenir à la charge en proposant 10 millions d’euros de plus. C’est dire la détermination des Blues qui ont fait de Loïc Badé leur priorité en charnière centrale. Preuve que Chelsea n’est pas dégoûté des échecs de ses défenseurs centraux français. Il y a pourtant de quoi douter quand on constate que Benoît Badiashile et Axel Disasi, prêté sans option d’achat à Aston Villa cet hiver, n’ont pas réussi à s’imposer dans la capitale anglaise.

Quant à Wesley Fofana, même s’il a souvent répondu aux attentes lorsqu’il a été aligné, ses longs passages à l’infirmerie l’ont empêché de marquer les esprits en Premier League. Apparemment, Chelsea estime que Loïc Badé aura davantage de succès, lui qui avait été appelé par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en octobre dernier. De son côté, le FC Séville, qui l’avait recruté pour 12 millions d’euros en 2023, serait disposé à le transférer en cas d’offre satisfaisante.