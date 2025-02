Manchester United licencie 200 personnes et ferme sa cantine

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester United est dans une situation sportive catastrophique, mais Sir Jim Ratcliffe n'a visiblement que faire de l'avis général sur sa gestion de l'équipe. Le patron des Red Devils vient de prendre une mesure qui vise les salariés du club et un vaste plan social.

Rien ne va plus du côté d'Old Trafford, puisque ce lundi, Manchester United pointe à une pathétique 15e place en Premier League. Et même si l'équipe de Ruben Amorim n'a pas réellement à craindre la relégation avec treize points d'avance sur Ipswich (17e), les 34 points de retard sur Liverpool, le leader, font mal. Tandis que les supporters mancuniens se demandant quand ce cauchemar va prendre fin, Sir Jim Ratcliffe n'a pas peur de prendre des décisions qui ne vont pas augmenter sa popularité dans les tribunes. En effet, comme le révèle ce lundi le Guardian, le patron d'Ineos et de Manchester United a décidé de fermer la cantine du personnel, pas celle des joueurs, et donner des fruits à manger à ces derniers pour compenser cette fermeture désormais inéluctable.

Manchester United va se serrer la ceinture

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025

Et cette mesure ne va pas traîner, puisqu'en fin de semaine, les salariés du club vont trouver porte close à cette cantine. Sir Jim Ratcliffe est lancé dans une vaste campagne d'économie qui devrait également aboutir à une vague de licenciements. Avec des pertes à hauteur de 360 millions d'euros en trois ans, le club anglais a confirmé qu'un plan social allait être rapidement mis en place avec de nombreux licenciements. « Ce plan de transformation vise à renouer avec la rentabilité après cinq années consécutives de pertes. Cela créera une plateforme financière plus solide à partir de laquelle le club pourra investir dans le succès du football masculin et féminin et dans l'amélioration des infrastructures. Dans le cadre de ces mesures, le club prévoit qu'environ 150 à 200 emplois pourraient être supprimés, sous réserve d'un processus de consultation. Ces suppressions s'ajouteraient aux 250 postes supprimés l'année dernière », précise le club dans un communiqué.