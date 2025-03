PL ‍: Manchester City relégué, un énorme indice dévoilé

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

L'enquête touche à sa fin en ce qui concerne les nombreuses infractions de Manchester City sur le règlement économique de la Premier League.

Plus d’un an après l’annonce de charges officielles contre Manchester City sur son non-respect possible du fair-play financier, le verdict est désormais proche. La commission chargée d’étudier les preuves s’est réunie en septembre 2024 et a terminé son dossier en décembre dernier. Les délibérations sont longues mais le verdict est attendu dans deux ou trois semaines. Ce sont tout de même 115 charges de violation du règlement financier de la Premier League qui sont étudiées, et des sanctions potentielles qui sont des amendes, une perte de points, pouvant même mener à une relégation en deuxième division anglaise pour ce club dominateur de la Premier League sur la dernière décennie. Des malversations dans les contrats des sponsors, les feuilles de paye des joueurs et le management économique du club, sont soupçonnées.

Manchester City va très bien s'en tirer

Malgré cette énorme point d’interrogation sur l’avenir du club, les petites informations qui peuvent transparaître sont plutôt favorables à Manchester City. Ancien président d’Everton, Keith Wyness affirme que les échos sont positifs et que les Cityzens devraient s’en sortir sans trembler encore une fois. « J’ai eu des informations en provenance des deux camps, et cela laisse fortement entendre que Manchester City va s’en sortir. Cela pourrait faire l’objet d’un accord en toute discrétion, et donc la Premier League en sortirait finalement également vainqueur. Les sources que j’ai, font que mon sentiment est que Manchester City va bien s’en tirer, même si tout le monde ne pourra pas s’en sortir indemne », a livré l’ancien dirigeant d’Everton dans un entretien à Football Insider. Des propos rassurants pour les fans de Manchester City, qui ont du mal à voir leur club être relégué pour des raisons strictement économiques, même si la Premier League rêve de frapper un grand coup alors que nombre de ses clubs sont dirigés par des milliardaires ou des pays étrangers, qui s’affranchissent des règles économique du championnat avec de plus en plus de facilité.