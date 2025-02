Trois recrues spectaculaires, Chelsea frappe fort

Dans : Premier League.

Très actif à chaque période de mercato depuis le rachat du club par Todd Boehly, Chelsea a encore prévu d’investir lourdement l’été prochain. Au moins trois grosses recrues sont espérées par le club londonien.

Très critiqué depuis son rachat de Chelsea en mai 2022, Todd Boehly est peut-être enfin sur le bon chemin. Avec la nomination d’Enzo Maresca, les Blues ont retrouvé une certaine cohérence sur le plan sportif, qui s’est traduit par d’excellents résultats lors de la première partie de saison. Le club londonien a longtemps figuré dans le top 4, avant une baisse de régime qui lui a valu un recul au classement (7e après 24 journées). L’été prochain, il ne devrait plus être question de révolution à Chelsea, ce qui ne veut pas dire pour autant que Todd Boehly va rester inactif de juin à septembre.

Chelsea vise un gardien, un défenseur central et un buteur

Au contraire, Team Talk affirme que le patron de Chelsea souhaite profiter de la fenêtre estivale pour apporter quelques retouches à son effectif afin d’apporter à Enzo Maresca des renforts à quelques postes défaillants depuis le début de la saison. Le média britannique rapporte notamment que l’une des priorités est de faire venir un nouveau gardien. A ce poste, le nom de Caoimhin Kelleher, doublure d’Alisson à Liverpool, est évoqué avec insistance. En fin de contrat en juin 2026, l’international irlandais plait à Chelsea et pourrait se laisser convaincre si un poste de numéro un lui est proposé.

L’objectif du club londonien est également de recruter un défenseur central de stature internationale et un attaquant afin de définitivement passer un cap. L’idée est clairement de faire venir des joueurs plus confirmés pour encadrer la jeunesse dorée de Chelsea et enfin lutter pour le titre face à Arsenal, Manchester City et Liverpool. Un plan ambitieux qui devrait encore coûter très cher aux Blues. La preuve, rien que pour l’attaquant, Todd Boehly est prêt à débourser plus de 75 millions d’euros, soit le prix de sa cible prioritaire Matheus Cunha, auteur de 14 buts depuis le début de la saison à Wolverhampton.