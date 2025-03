Lucas Digne a grossi, Aston Villa l'applaudit

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

A 31 ans, Lucas Digne continue d’être un joueur majeur de l’effectif d’Aston Villa. Si à son âge, certains latéraux ont tendance à se recentrer, lui profite de son travail physique minutieux pour continuer à performer dans le couloir gauche.

En 2018, Lucas Digne découvrait un quatrième championnat du Big Five en s’engageant à Everton après deux années passées au FC Barcelone. L’occasion pour lui de découvrir la Premier League et son exigence physique particulièrement importante. D’apparence, le latéral gauche français ne paye pas de mine. Il est un joueur de taille moyenne, agile et rapide sans pour autant exceller dans ces domaines. Toutefois, des données cachées montrent qu’il a réalisé un véritable travail d’orfèvre pour améliorer ses capacités physiques. Dans un article qui lui est consacré, L’Equipe dévoile les dessous de sa transformation depuis son arrivée dans le championnat anglais.

Lucas Digne, une nouvelle référence physique ?

Après quatre saisons à évoluer sous le maillot des Toffees, Lucas Digne a pris la direction d’Aston Villa en 2022. Pari gagnant puisqu’il est aujourd’hui considéré comme un joueur majeur de l’effectif, de quoi lui permettre d’être appelé en Equipe de France par Didier Deschamps. Mais si à 31 ans, il parvient encore à performer autant dans le couloir gauche, c’est grâce à un travail physique minutieux. Depuis son arrivée en Premier League, Lucas Digne a pris entre deux et trois kilos de masse musculaire, indique le quotidien sportif français. « J'ai travaillé le bas du corps énormément. Le haut aussi, avec du gainage, mais pas forcément avec des charges lourdes parce que je voulais garder ma vivacité. J'ai essentiellement bossé sur la puissance », explique le natif de Meaux.

Par conséquent, du haut de son mètre 78, il arrive quand même à dominer la plupart de ses duels aériens grâce à son explosivité en hauteur et sa bonne capacité d’anticipation. Selon les données de FBref, Lucas Digne a remporté plus de 56% de ses duels aériens. Une statistique intéressante pour un joueur de son gabarit.