Mathys Tel prêté avec option d'achat à Tottenham

Après avoir refusé de rejoindre Tottenham la semaine passée, Mathys Tel a finalement changé d'avis et ce lundi, le joueur français s'est engagé avec les Spurs. Il est prêté par le Bayern Munich au club londonien avec une option d'achat estimée à 55 millions d'euros. A Tottenham, l'attaquant français de 19 ans portera le numéro 11.

We are delighted to announce the signing of Mathys Tel on loan from Bayern Munich, subject to international clearance and work permit ✍️