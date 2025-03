Arsenal annonce son nouveau directeur sportif

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce dimanche midi, Arsenal a officialisé la signature d’Andrea Berta en tant que nouveau directeur sportif.

« Andrea a passé près de 12 ans avec l’Atletico et a joué un rôle majeur dans la formation des équipes qui ont remporté les titres de Liga en 2013/14 et 2020/21, et la Ligue Europa en 2018. Ils ont également remporté la Copa Del Rey, la Supercoupe de l'UEFA et la Supercopa de España pendant son passage au club, ainsi qu'atteignant deux finales de l'UEFA Champions League » note le club londonien dans son communiqué.

« Je suis ravi de rejoindre Arsenal dans ce qui est une période extrêmement excitante pour le club. J'ai observé avec grand intérêt la façon dont Arsenal a évolué ces dernières années et j'ai admiré le travail acharné qui a été accompli pour rétablir le club comme une force majeure du football européen avec un public passionné dans le monde entier. Le club a de grandes valeurs et une histoire riche, et je suis impatient de jouer mon rôle dans la construction d'un avenir prospère avec une grande équipe. J'ai hâte de commencer mon nouveau rôle et j'ai vraiment hâte de vivre mon premier match à l'Emirates Stadium avec nos supporters » s’est de son côté enthousiasmé le nouveau directeur sportif d’Arsenal, qui remplace Edu à ce poste.