Manchester City s'offre Nico Gonzalez pour 60ME

Au lendemain de la gifle prise à Arsenal, Manchester City, qui traverse une période difficile, a enregistré la signature de Nico Gonzalez, le milieu de terrain du FC Porto. Ce dernier s'est engagé jusqu'en 2029 avec les Cityzens. C'est le quatrième renfort pour Pep Guardiola après les signatures d'Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Omar Marmoush lors de ce mercato d'hiver.

We're delighted to confirm the signing of Nico Gonzalez from Porto 👇https://t.co/9McYaH2de4