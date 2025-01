Ang ‍: Man City se refait une santé sur le dos de Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Trois jours après sa déroute à Paris, et avant un match crucial en Ligue des champions contre Bruges, l'équipe de Pep Guardiola a confirmé son redressement en Premier League en dominant Chelsea. Pourtant, tout avait mal commencé pour Manchester City, Kushanov commentant une énorme bourde qui permettait à Madueke d'ouvrir le score (0-1, 3e). Mais grâce à des buts de Gvardiol (42e), Haaland (68e) et Foden (87e), les Cityzens ont dominé les Blues (3-1) et reviennent à la quatrième place du classement.