Mercato ‍: Berta arrive et Arsenal lâche 180 millions

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de renforts sur le marché des transferts pour enfin battre Liverpool dans la course au titre, Arsenal planche sur un triple recrutement à 180 millions d’euros en vue de l’été prochain.

Présent dans le haut du panier de la Premier League depuis plusieurs saisons, Arsenal est bien parti pour finir à la deuxième place du championnat anglais pour la troisième fois de suite. Relégués à plus de dix points de Liverpool, les Gunners ne gagneront pas le titre cette année. Même si Arsenal peut encore gagner un trophée avec la Ligue des Champions, malgré un quart de finale difficile à disputer contre le Real Madrid, l’absence de PL depuis 2004 commence à faire tâche. Pour briser la malédiction, le club londonien se prépare à vivre un prochain mercato agité. Puisque sous l’impulsion d’Andrea Berta, fraîchement élu nouveau directeur sportif, Arsenal prépare effectivement un coup à trois bandes pour la modique somme de 180 millions d’euros.

Viktor Gyokeres, le plan B derrière Isak

🔴 Arsenal are veering away from an Isak deal, but a €178m triple coup could still be on the cards 😯 #AFChttps://t.co/9ntvWcouRD — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 3, 2025

À la recherche d’un grand buteur pour renforcer une attaque dans le besoin, malgré les bonnes performances de Martinelli, Gabriel Jesus ou Havertz, Mikel Arteta avait érigé Alexander Isak en priorité. Sauf que l’attaquant suédois semble pour l’instant inatteignable pour Arsenal, sachant que Newcastle demande 130 ME pour sa star, qui se verrait d’ailleurs bien rester chez les Magpies en cas de qualification pour la Ligue des Champions. D’après The Guardian, le club londonien commence donc à plancher sur son plan B, à savoir Viktor Gyokeres. Brillant sous le maillot du Sporting, où il a marqué 85 buts et délivré 26 passes décisives en 92 matchs, le joueur de 26 ans est une « cible plus réaliste ». D’autant plus que s’il dispose d’une clause libératoire de 100 ME, le Suédois pourrait partir pour 60 ME si son club respecte le « pacte verbal » conclu entre lui, ses agents et la direction du Sporting.

Nico Williams et Zubimendi pour faire plaisir à Arteta

L’autre gros dossier concerne le poste d’ailier gauche, où Nico Williams semble avoir une longueur d’avance. Déjà pisté par Arsenal depuis deux ans, mais aussi par le Barça et le Bayern, l’international espagnol avait décidé de rester une saison de plus à l'Athletic Bilbao. Mais un an après sa victoire à l’Euro 2024, le frère d’Inaki va voler de ses propres ailes cet été. Et selon TEAMtalk, Arsenal a pris les devants dans ce dossier et n’hésitera pas à verser 58 ME à Bilbao pour payer la clause libératoire de Williams.

Grâce à Andrea Berta, qui connaît bien le marché espagnol après avoir été à la tête de la direction sportive de l’Atlético de Madrid pendant des années, Arsenal a aussi de grandes chances de boucler le transfert de Martin Zubimendi. D’après le Daily Mail, un deal serait même « quasiment finalisé » sur la base d’un transfert de 60 ME, soit le prix de la clause libératoire du milieu de terrain de la Real Sociedad. Avec cette potentielle triple signature à 178 ME, les Gunners compléteraient de manière optimale le puzzle d’Arteta afin de leur permettre d’avoir l’ambition de disputer pleinement le titre à Liverpool ou Manchester City dès la saison prochaine.