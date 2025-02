Haaland c’est fini, Chelsea craque pour ce buteur à 70 ME

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Erling Haaland n’est plus l’attaquant à la mode. La preuve, Chelsea veut recruter « une meilleure version » du Norvégien lors du prochain mercato en bouclant la signature de Viktor Gyökeres.

Malgré un impressionnant total de 27 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Erling Haaland n’est plus l’attaquant qui fait rêver les foules en Angleterre. Ce ne sont pas les dirigeants de Chelsea qui vont dire le contraire. A la recherche d’un avant-centre dans l’optique de la saison prochaine, les Blues ont identifié leur cible prioritaire. Il s’agit de Viktor Gyökeres, l’international suédois qui a claqué 34 buts et délivré 8 passes décisives depuis le début de la saison avec le Sporting Portugal.

Selon les informations de Give me Sport, un transfert pour 70 millions d’euros est dans les tuyaux et pourrait convenir au club portugais, bien conscient que l’attaquant de 26 ans ne restera pas une saison de plus au Sporting et que l’heure est venue de le vendre au prix fort. Pour le média anglais, Chelsea s’apprête à réaliser un énorme coup avec celui qui est qualifié Outre-Manche comme « une meilleure version de Haaland ». Une description qui devrait faire doucement rire l’international norvégien, quand on sait à quel point Haaland martyrise les défenses de Premier League et européennes depuis plusieurs années maintenant.

Chelsea surveille aussi Liam Delap

Mais la presse anglaise se veut piquante et n’a pas loupé l’attaquant de Manchester City sur ce coup-là. Give me Sport rapporte par ailleurs qu’outre Gyökeres, un autre buteur est surveillé par Chelsea en la personne de Liam Delap, qui tire formidablement son épingle du jeu avec la modeste équipe d’Ipswich Town en Premier League cette saison, cumulant 10 buts et 2 passes décisives. Surtout, la venue de l’international espoirs anglais serait bien moins onéreuse que le potentiel transfert de Gyökeres. Entre le Suédois du Sporting et Liam Delap, les Blues vont devoir trancher et dans ce dossier, c’est le manager Enzo Maresca qui pourrait avoir le dernier mot. Reste à voir vers quel buteur va la préférence de l’entraîneur espagnol.