Mateta victime d'un attentat et évacué sur civière

Crystal Palace affronte Millwall ce samedi après-midi en 8es de finale de FA Cup et après 25 minutes de jeu, les Eagles sont en supériorité numérique.

En effet, le gardien de Millwall, Liam Roberts, a récolté un carton rouge plus que logique. La faute sur Jean-Philippe Mateta est terrible et fait déjà le tour des réseaux sociaux en Angleterre. L’attaquant français a été percuté de plein fouet par le gardien de Millwall, dont le pied a terminé en plein dans la tête de l’ancien Lyonnais. On espère que Jean-Philippe Mateta va échapper à une grave blessure, mais l’optimisme n’était pas vraiment de rigueur à Londres puisque l’attaquant de 27 ans, remplacé à la 15e minute de jeu par Eddie Nketiah, a été évacué sur civière.

Oh my lord Mateta just got absolutely wiped out by Roberts! Easiest red card you’ve ever seen 😭😭



Oliver didn't see it from like 5 yards away obviously 🙄 #PALMIL #FACup