Des stars bidons et trop payées, Man United vire tout le monde

Co-propriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe a donné une interview à la BBC dans laquelle il n’épargne pas une grande partie de ses joueurs.

Patron du sportif à Manchester United depuis décembre 2023, Jim Ratcliffe a bien du mal à refaire des Red Devils un cador de la Premier League. C’est même tout le contraire pour l’instant puisque le pensionnaire d’Old Trafford se traîne péniblement à la 14e place du championnat anglais. Une position honteuse pour un tel club, mais celui qui est également le patron d’Ineos et de l’OGC Nice promet que la situation va s’améliorer au fil des années. Dans une interview accordée à la BBC, il a demandé du temps aux supporters, expliquant que les erreurs faites dans le passé, avant sa venue au club, allaient prendre un peu de temps avant d’être corrigées. Il pointe notamment du doigt les salaires colossaux distribués à des stars sur le déclin, à l’instar de Casemiro ou Onana. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Britannique de 72 ans ne mâche pas ses mots et certains de ses joueurs devraient moyennement apprécier.

« Certains joueurs ne sont pas assez bons et d'autres sont probablement trop payés, mais il faudra du temps pour que nous formions l'équipe dont nous sommes pleinement responsables et pour laquelle nous devons rendre des comptes. Si vous regardez les joueurs que nous n'avons pas acheté, il y a Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho. Ce sont des choses du passé, qu'on le veuille ou non. Nous avons hérité de ces choses et nous devons faire le tri. Il nous faut du temps pour mettre le passé derrière nous et nous tourner vers l’avenir. Si je regarde l'effectif disponible pour lui, je pense honnêtement qu'il fait du très bon travail. Ruben est un jeune entraîneur exceptionnel. Je le pense vraiment. C'est un excellent manager et je crois qu'il sera là pour longtemps » a lancé Jim Ratcliffe dans une interview accordée à la BBC. Des propos très cash de la part de l’homme d’affaires britannique, dont la fortune personnelle est évaluée à 16 milliards de dollars, et qui est bien décidé à refaire de Manchester United un top club européen, malgré les critiques des supporters à l’égard de l’équipe depuis le début de cette saison chaotique.