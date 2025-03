Un arbitre français corrompu, Manchester United se lâche

Au sifflet lors du match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad (4-1) jeudi, Benoît Bastien ne reçoit pas seulement des critiques. L’arbitre français fait aussi l’objet de moqueries dans le vestiaire des Red Devils où l’on s’interroge sur les penalties accordés à Bruno Fernandes.

Ce n’était pas la soirée de l’arbitrage français jeudi. Désigné pour le match entre l’Athletic Bilbao et la Roma (3-1), Clément Turpin n’est pas épargné par les critiques. Notamment en cause, le carton rouge infligé au défenseur central romain Mats Hummels dès la 11e minute sur un tacle litigieux. Bien sûr, les Basques ne s’en plaignent pas. Ils sont plutôt occupés à s’en prendre à Benoît Bastien.

Ce dernier dirigeait un autre huitième de finale retour de la Ligue Europa, celui entre Manchester United et la Real Sociedad, match durant lequel l’officiel tricolore a permis à Bruno Fernandes d’inscrire deux penalties. Du coup, le capitaine des Red Devils, reparti avec le ballon grâce à son triplé, s’est fait chambrer par un coéquipier censé lui rendre hommage à travers un message sympa. « Combien tu as payé l'arbitre ? », a écrit un Mancunien (en anglais) sur le ballon emmené par Bruno Fernandes.

😮 "How much you paid to the ref?" (¿Cuánto le has pagado al árbitro?)



⚽️ La dedicatoria en el balón de Bruno Fernandes tras la polémica arbitral en el Manchester United-Real Sociedad. pic.twitter.com/Gd3L5pgqAD