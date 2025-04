Haaland, encore une mauvaise nouvelle pour Manchester City

Blessé contre Bournemouth en Coupe d’Angleterre le week-end dernier, Erling Haaland voit sa saison être quasiment terminée.

L’attaquant norvégien souffre de la cheville gauche et devra observer une période entre cinq à sept semaines de repos. Son retour est donc prévu pour le courant du mois de mai, sans garantie d’être là pour les derniers matchs de la saison. L’objectif est forcément d’être présent pour la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu au mois de juin.

PEP 💬 We don’t have another player with his [Erling Haaland's] skills or specific qualities we know that but we have to adapt. For many years, we've played with different ways up front and it depends on the qualities of the players. We’re going to find another solution. pic.twitter.com/SxlsPf31Sm