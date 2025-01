Tottenham recrute un gardien à 15 ME (officiel)

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche en début de journée, Tottenham a annoncé la signature d’un nouveau gardien. Les Spurs ont déboursé 15 millions d’euros pour recruter Antonin Kinsky en provenance du Slavia Prague. Le gardien de 21 ans s’est engagé jusqu’en 2031, sous réserve qu’il obtienne son permis de travail. « Nous sommes ravis d'annoncer la signature d'Antonin Kinsky du SK Slavia Prague, sous réserve d'une autorisation internationale et d'un permis de travail. Le gardien de 21 ans a accepté un contrat qui courra jusqu'en 2031 et portera le maillot numéro 31 » écrit le club londonien, en crise après sa nouvelle défaite en Premier League samedi face à Newcastle (1-2).

We are delighted to announce the signing of Antonin Kinsky, subject to international clearance and work permit ✍️