Ang ‍: Bentancur violemment assommé, Tottenham se veut rassurant

Grosse inquiétude au Tottenham Hotspur Stadium où la demi-finale de coupe de la Ligue Tottenham-Liverpool a été arrêtée pendant près de 10 minutes. Rodrigo Bentancur s'est écroulé au sol après une tête dans la surface adverse. Ses coéquipiers ont appelé les secours et la civière l'a transporté après un long moment de flottement. Les premières images captées sur les réseaux sociaux semblaient montrer qu'il a violemment heurté le sol avec sa tête, faisant craindre une grosse commotion cérébrale pour le joueur uruguayen. Fort heureusement, le club de Tottenham a confirmé à la mi-temps que le joueur « était conscient, pouvait s'exprimer et qu'il avait été transporté à l'hôpital pour des examens approfondis ».

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.