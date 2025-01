MU ‍: « ‍La pire équipe de l’histoire ‍», Amorim se lâche

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Lourdement défait contre Brighton ce dimanche (1-3), Manchester United traverse une grosse crise de résultats. Ce qui déplaît fortement à Ruben Amorim, qui a sorti une déclaration fracassante dans l’après-match…

La saison de Manchester United tourne mal. Si les Red Devils sont invaincus en Europa League, ils sont par contre à l’arrêt complet en Premier League. Soulagé après son succès contre la lanterne rouge Southampton dans la semaine, MU est vite retombé de son nuage en perdant 1-3 à Old Trafford face à Brighton ce dimanche, avec une grosse bourde du gardien André Onana. Un revers de plus qui plonge les hommes de Ruben Amorim à une inquiétante 13e place après 22 journées. Alors que la course à l’Europe n’est plus qu’une illusion, United regarde plus derrière que devant. Preuve que la greffe avec Ruben Amorim ne prend pas spécialement, sachant que depuis l’arrivée de l'entraîneur portugais en novembre, Manchester n’a gagné que trois fois en 11 matchs, tout en encaissant pratiquement deux buts par match. Autant dire que l’heure est grave à Old Trafford. Ce qu’Amorim ne cache pas avec une sortie médiatique remarquée.

« Nous sommes peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United »

"We are being the worst team, maybe, in the history of Manchester United" 😳



« Imaginez ce que cela représente pour un fan de Manchester United. Imaginez ce que c'est pour moi. Nous avons donc un nouvel entraîneur qui perd plus que son prédécesseur. Je le sais parfaitement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas changer, quoi qu'il arrive. Je sais que nous pouvons réussir, mais nous devons survivre à ce moment. Parce que je ne suis pas naïf et je sais que nous devons survivre maintenant. Nous sommes peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United, nous devons le reconnaître », a balancé Amorim au micro de Sky Sports. Une déclaration qui pourrait laisser des traces dans le vestiaire, alors que MU va affronter les Glasgow Rangers en Europa League jeudi avant d’aller à Fulham en Premier League. Deux rencontres qui seront capitales pour l’avenir des Red Devils.