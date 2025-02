MU ‍: Ruben Amorim n’en peut plus, il claque la porte

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Nommé début novembre en remplacement d’Erik ten Hag, Ruben Amorim ne fait pas mieux que son prédécesseur à Manchester United.

Battu par Tottenham dimanche après-midi, Manchester United est englué dans la crise et la nomination de Ruben Amorim début novembre en lieu et place d’Erik ten Hag n’a rien changé. Au contraire, la moyenne de points par match est encore plus basse depuis la signature du manager portugais en provenance du Sporting. Un terrible échec pour Ruben Amorim, à qui Ineos souhaite laisser du temps, même si l’urgence commence à se faire de plus en plus forte. A court terme, les Red Devils ne devraient toutefois pas céder à la tentation de virer leur entraîneur.

Ruben Amorim déjà prêt à partir ?

Mais selon L’Express, un autre scénario est envisageable et ce dernier surprendrait tout le monde. Le média britannique affirme qu’il n’est pas totalement impossible de voir Ruben Amorim claquer la porte lui-même, excédé par les résultats et les progrès inexistants de son équipe. Le média révèle qu’en cas de démission surprise de l’entraîneur portugais dans les prochaines semaines, quatre coachs sont sur les tablettes des dirigeants mancuniens. Une short-list qui ne comprend pas Roberto De Zerbi, contrairement à ce qui a pu être écrit en France ces dernières heures.

A very special surprise from #RubenAmorim 🤩



Our pupils from @_PrimroseHill were in awe as they received a visit from none other than @ManUtd's head coach Ruben #Amorim ❤️🇵🇹



Saluting the boss on his birthday today 🫡#MUFC | #PLPrimaryStars | @PLCommunities pic.twitter.com/CS2siVbJ7x — Manchester United Foundation (@MU_Foundation) January 27, 2025

Sans poste depuis son départ de la sélection anglaise, Gareth Southgate est surveillé par Manchester United, au même titre que Thomas Frank, Xavi et Andoni Iraola. Reste maintenant à voir si Ruben Amorim claquera la porte plus tôt que prévu, ou si l’ancien coach du Sporting Portugal parviendra à inverser la tendance dans les prochaines semaines. 15e de Premier League, Manchester United a un calendrier abordable avec des matchs contre Everton et Ipswich à venir. De quoi se relancer… ou définitivement sombrer dans la crise.