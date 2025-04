Arsenal secoué, Saliba ne veut pas d’une équipe de losers

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En contact avec ses dirigeants pour une prolongation, William Saliba pourrait s’interroger sur son avenir à Arsenal. Le défenseur central peut très bien profiter de sa position de force pour inciter le club londonien à revoir ses ambitions à la hausse.

Peu épargné par les blessures dans son arrière-garde, le Real Madrid a prévu de recruter un défenseur central cet été. Et parmi les pistes étudiées apparaît le nom de William Saliba en très bonne position. Une menace à prendre au sérieux pour Arsenal. C’est peut-être même la raison pour laquelle le club londonien tente de prolonger son cadre sous contrat jusqu’en 2027. Pour le moment, les discussions n’ont pas encore abouti à un accord. Le Français attend peut-être des garanties de la part de ses supérieurs, estime Sol Campbell.

Saliba peut réclamer des garanties

En effet, l’ancien Gunner conseille à Arsenal de préparer un gros recrutement estival pour éviter de perdre William Saliba dans les années à venir. « Au vu de la situation actuelle d'Arsenal et de ses ambitions, ils doivent le convaincre de signer un nouveau contrat au plus vite. C'est essentiel, a prévenu l’Anglais interrogé par le média Metro. Saliba pourrait bien garder ses options ouvertes et attendre de voir quels joueurs le club recrutera cet été. Je pense que c'est ça. »

« Il évaluera le type de joueurs qu'Arsenal recrutera et, espérons-le, se dira : "Bon, j'ai du renfort en attaque et ailleurs". Et il sera ravi de signer, a souhaité Sol Campbell. Mais c'est à Arsenal de faire en sorte que cela se produise. C'est comme ça qu'on montre aux joueurs et qu'on les convainc de rester. On regarde ce qu'on fait pendant le mercato, puis on revient et on signe. J'espère donc qu'ils feront ça : montrer les muscles sur le marché des transferts et lui prouver que c'est le club où il faut être. » Il est vrai que l’absence d’avant-centre depuis quelques semaines et l’incapacité à lutter pour le titre en Premier League ont pu inquiéter l’international tricolore.