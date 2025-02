Amougou lâche l'ASSE, le banc de Chelsea l'attend

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Mathis Amougou a filé à Chelsea dans les ultimes minutes du marché des transferts hivernal ce lundi soir. Le milieu de terrain va désormais devoir suivre un plan bien précis en Angleterre.

Chelsea a investi près de 15 millions d'euros ces dernières heures pour s'attacher les services de Mathis Amougou. Le milieu de terrain français, qui évoluait à Saint-Etienne, va faire le grand saut avec les Blues. Le club londonien ne veut en revanche pas se précipiter avec le joueur de 19 ans. Chelsea a même un plan bien précis en tête pour Amougou, qui ne devrait pas beaucoup jouer avec les pensionnaires de Stamford Bridge. C'est du moins ce qu'annonce Fabrizio Romano.

Mathis Amougou devra faire preuve de patience

Ce mardi via son compte X, le journaliste italien a en effet dévoilé les projets de Chelsea avec Mathis Amougou. Et Strasbourg, club affilié à Chelsea, pourrait profiter de la situation : « On me dit que le plan de Chelsea pour Mathis Amougou est de rester pendant les 3 prochains mois en Angleterre, de se développer avec des joueurs de classe mondiale, puis d'aller à Strasbourg à partir de la saison prochaine pour être un titulaire régulier. Pendant ce temps, Andrey Santos fera partie de l'équipe de Chelsea à partir de juillet, de retour de Strasbourg ». En espérant pour Amougou que le manque de rythme qu'il devrait avoir en cette seconde partie de saison ne joue pas trop en sa défaveur. Il a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec l'AS Saint-Etienne. De son côté, le club du Forez a fait une très belle opération financière même si sportivement, l'équipe s'est sans doute affaiblie. Les Verts sont actuellement barragistes de la Ligue 1 avec 18 points au compteur en 20 journées disputées.