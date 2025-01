Erling Haaland ‍: « ‍Chers défenseurs ‍»

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans une façon originale de présenter sa prolongation de contrat, Erling Halaand a écrit une lettre aux défenseurs de Premier League.

C’est la surprise du jour, en plein mercato hivernal. Erling Haaland a prolongé son contrat sur le très long terme avec Manchester City, s’engageant jusqu’en juin 2034 avec le club anglais dont il a toujours rêvé de porter le maillot, comme son père avant lui. On ne devrait plus entendre parler du Norvégien au Barça ou au Real Madrid dans les prochaines années avec un contrat qui est, selon la presse anglaise, l’un des plus grands de l’histoire du football, même si l’Arabie Saoudite a cassé les codes ces dernières années. Mais pas sur une telle durée. Autant dire que les formations de Premier League n’ont pas fini d’avoir à se coltiner le cyborg, et c’est un message en ce sens que s’est amusé à faire passer Erling Haaland pour annoncer sa prolongation de contrat.

« Chers défenseurs. J’ai beaucoup réfléchi sur les dernières années que nous avons passé ensemble. Comme dans toute relation, il y a eu bon et du moins bon, des hauts et des bas, c’est normal. Oui, nous avons eu nos désaccords. Mais vous m’avez poussé à donner la meilleure version de moi-même. On peut se chauffer, mais il faut parfois laisser couler. En bref, il y a beaucoup de rumeurs récemment. Je peux le comprendre. Parfois, il se dit que vous ne me voulez plus me voir près de vous. Mais je pense que nous avons besoin d’un de l’autre. En d’autres mots, vous me rendez meilleur. Donc tout ce que j’ai à dire, c’est désolé, je suis là pour rester. Erling », a assuré l’attaquant norvégien, qui a au moins le don de bien mettre en scène cette annonce inattendue.