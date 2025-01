Everton vire Sean Dyche un jour de match

C’est une tradition dans le monde du football, un entraineur peut être viré à tout moment, mais pas un jour de match. Everton a balayé cette habitude ce jeudi en décidant de se séparer de Sean Dyche, son entraîneur depuis le début de l’année 2024, comme l'annoncent tous les médias anglais en attente de l'officialisation. Il faut dire que le club de Liverpool est en grande difficulté et se bat encore et toujours pour son maintien en Premier League, avec une série en cours d’une victoire sur les 10 derniers matchs. Le manager de 53 ans, arrivé à la fin du mois de janvier 2023, ne sera donc pas resté une année entière chez les Toffees. Ce sera donc sans leur manager qu’Everton affrontera Peterborough en Coupe d’Angleterre ce jeudi soir.

