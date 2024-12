Everton officiellement racheté par la famille Friedkin

Un temps dans le viseur de John Textor, le club anglais d’Everton a officiellement été racheté par la famille Friedkin, notamment propriétaire de l’AS Roma, annonce le club britannique dans un communiqué officiel publié ce mercredi. L’accord est total et a d’ores et déjà reçu le feu vert des autorités de la Premier League, indique par ailleurs les Toffees sur leur site officiel.

Club Statement: Everton Football Club acquired by Roundhouse Capital Holdings Limited, part of The Friedkin Group. 🔵