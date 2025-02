Chelsea ‍: Nkunku veut partir et part au clash

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Les dernières heures du mercato hivernal devraient apporter leurs lots de surprises en Europe. Christopher Nkunku est toujours déterminé à quitter Chelsea et se cherche une porte de sortie rapidement.

Chelsea n'a pas manqué de recruter des joueurs depuis l'arrivée au club de Todd Boehly. Certains recrutements ont d'ailleurs été des flops. Parmi eux, celui de Christopher Nkunku. L'ancien du PSG était arrivé de Leipzig avec de grandes attentes autour de lui. Mais son passage chez les Blues est surtout marqué par les blessures à répétition. Il n'a d'ailleurs plus du tout la confiance de l'entraineur de Chelsea, Enzo Maresca. Dans ces conditions, difficile d'imaginer un avenir chez les pensionnaires de Stamford Bridge. En cette fin de mercato hivernal, Christopher Nkunku veut toujours quitter Chelsea, alors que son nom est récemment revenu du côté du Bayern Munich.

Nkunku, Chelsea s'est fait une raison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Nkunku (@c_nkunku)

Selon les informations de ESPN via Julien Laurens, Nkunku a récemment prévenu sa direction qu'il n'imaginait plus continuer sa carrière à Chelsea et demandait donc à quitter le club d'ici à lundi. L'attaquant veut connaître un nouveau projet et le doute n'est plus permis sur ses intentions. Le club londonien acceptera de son côté un départ si un club est capable de répondre à ses attentes financières. D'après la même source, l'attaquant français a vu ses dirigeants fixer son prix à 60 millions d'euros. Les souhaits de Christopher Nkunku sont de rester en Angleterre ou bien de retourner en Allemagne. Manchester United lorgne notamment sur son profil au cas où Alejandro Garnacho filait à Naples. Le Bayern Munich pourrait aussi revenir à la charge en cas de départ de Mathys Tel. Cette saison avec Chelsea, Christopher Nkunku a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues pour 13 buts et 4 passes décisives délivrées. Il est surtout utilisé en tant que titulaire lors des rencontres de Conference League... Loin de ses espérances donc.