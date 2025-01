Man United paye double pour récupérer Victor Osimhen ‍!

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United est en grave crise de résultats et est bien loin de ses ambitions du début de saison. Les Red Devils veulent recruter Victor Osimhen, et vont devoir payer Naples mais aussi Galatasaray.

En début de saison, Manchester United rêvait en grand, fort de l'arrivée dans son capital d'Ineos. Mais rien ne se passe comme prévu dans le club anglais, aux abois en Premier League. Les Red Devils veulent donc rectifier le tir et quoi de mieux que des investissements prochains lors du marché des transferts. En attaque, Ruben Amorim veut des renforts. Si son souhait majeur est de récupérer Viktor Gyokeres, le Portugais devra sans doute faire sans le Suédois. Mais il pourrait néanmoins signer un joueur XXL en la personne de Victor Osimhen.

Osimhen à Manchester United, Naples dit oui mais...

Selon les informations de Team Talk, le Nigérian a plus que jamais la volonté de rejoindre Manchester United cet hiver, lui qui est actuellement prêté par Naples à Galatasaray. Certains contacts ont d'ores et déjà été noués pour une arrivée prochaine de l'attaquant dans le nord de l'Angleterre. Si United veut signer Osimhen, il faudra néanmoins débourser 90 millions d'euros. Naples veut cette somme pour le laisser partir et couper son prêt en Turquie, même si United devra payer 10 millions d'euros à Galatasaray comme dédommagement. Reste à savoir si les Mancuniens voudront investir autant d'argent.

The Sun rajoute de son côté que pour faire baisser le prix, les pensionnaires d'Old Trafford pourraient inclure Marcus Rashford dans l'opération, sachant qu'Antonio Conte adore son profil. En tout cas, le temps presse et les Red Devils ont cruellement besoin d'un nouveau buteur, alors que le recrutement de Joshua Zirkzee tourne au fiasco. Le Néerlandais peine à convaincre et il pourrait déjà filer dans les prochains jours.