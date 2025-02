Man City cramé, Guardiola annonce un coup de balai

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Battu à l’aller comme au retour (2-3, 3-1), Manchester City n’a pas fait le poids contre le Real Madrid en barrages de la Ligue des Champions. Les Citizens ne parviennent pas à retrouver leur niveau et leur manager Pep Guardiola ne voit qu’une solution pour relancer son équipe la saison prochaine.

A aucun moment le Real Madrid n’a tremblé dans la soirée. Déjà vainqueurs à l’aller, les Merengue n’ont jamais craint un revirement de situation face à Manchester City mercredi. Il est vrai que l’attaquant français Kylian Mbappé semblait inarrêtable. Mais le champion d’Angleterre en titre a de nouveau montré qu’il n’était pas seulement en méforme. D’ailleurs, Pep Guardiola n'a pas écarté l'hypothèse d'une fin de cycle.

¿Es un cambio de ciclo en el Manchester City?



"Un poco sí. Ya lo hemos empezado a hacer. Nunca dura siempre", Pep Guardiola. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/LgmRNenfsk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 19, 2025

« Un peu oui, a reconnu le manager des Citizens après le barrage retour de Ligue des Champions. On a déjà commencé à le faire. C'est normal, les choses ne durent pas éternellement. Certains joueurs ont de l'âge et ils ont beaucoup donné. Nous avons remporté six fois la Premier League en sept ans et, en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année. » Mais ça, c’était lorsque des cadres comme Ederson, John Stones, Ilkay Gündogan ou encore Kevin De Bruyne évoluaient à leur meilleur niveau. Ces joueurs ont manifestement dépassé leurs plus belles années.

Man City sous la menace

Un constat sans doute partagé par Pep Guardiola qui devrait poursuivre le renouvellement de l’effectif. Rappelons que cet hiver, Manchester City a misé gros sur les quatre recrues Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez et Omar Marmoush. D’autres renforts vont probablement suivre cet été pour compenser des départs inévitables comme celui de Kyle Walker au Milan AC le mois dernier. Il faudra néanmoins suivre le verdict concernant les infractions aux règles financières de la Premier League, les Skyblues étant sous la menace d’une pénalité de points susceptible de les envoyer en Championship.