Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, admis à l'hôpital

A la veille du match contre Manchester United en Premier League, Newcastle a annoncé le forfait de son entraîneur Eddie Howe.

Sans en dire trop, les Magpies ont simplement fait savoir que leur manager avait été admis à l’hôpital au début du week-end, et qu’il ne sera pas suffisamment rétabli pour prendre place sur le banc de son équipe dimanche après-midi. « Eddie Howe manquera le match de demain contre Manchester United en raison d'une maladie. L'entraîneur-chef des Magpies a été admis à l'hôpital tard vendredi soir après s'être senti malade pendant plusieurs jours. Toute l'équipe de Newcastle United souhaite à Eddie un prompt rétablissement, et d'autres mises à jour suivront en temps voulu » a publié le club de Newcastle sur son compte X officiel.

